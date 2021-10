IPTV | nuova stangata contro la pirateria | 1000 euro di multa per gli utenti

Leggi su vesuvius

(Di lunedì 18 ottobre 2021) La Guardia di Finanza conclude unaoperazionele. E’ in arrivo unada oltreper centinaiaalladella Guardia di Finanza (Via Screenshot)Sono sempre di più gliabbonati alle. Infatti a pochisi sottoscrivono abbonamenti pirati, in grado di fornire quanti più canali possibili anche quelli pay-per-view. Proprio per questo motivo negli ultimi due anni la Guardia di Finanza si sta impegnando per ostacolare il fenomeno. In questi giorni i baschi verdi hanno deciso di intensificare le loro indagini, con l’obiettivo di scovare tutti i truffatori. Inoltre a far crescere ...