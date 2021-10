'Io sono, io voto': la campagna di Gruppo Trans per superare le discriminazioni di genere... (Di lunedì 18 ottobre 2021) La discriminazione di genere passa anche per il voto. Non stiamo parlando delle cosiddette 'quote rosa' ma dell'accesso alle urne: il DPR n° 223 del 20 marzo 1967 , infatti, impone che le file al ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 18 ottobre 2021) La discriminazione dipassa anche per il. Non stiamo parlando delle cosiddette 'quote rosa' ma dell'accesso alle urne: il DPR n° 223 del 20 marzo 1967 , infatti, impone che le file al ...

Advertising

borghi_claudio : Vi ricordo che per molte città ci sono ancora i ballottaggi e no, non è lo stesso se vince uno o l'altro e il voto… - fattoquotidiano : Gli appelli delle ultime due settimane non sono serviti a smuovere gli indecisi e i delusi [di @Snaporaz92] - enpaonlus : Ente Nazionale Protezione Animali - Marisab79879802 : RT @LaVeritaWeb: Le schermate di prova del sito sono state diffuse da giornalisti o tecnici accreditati. Il ministero: «Cerchiamo i respons… - mamelettrico : RT @LaVeritaWeb: Le schermate di prova del sito sono state diffuse da giornalisti o tecnici accreditati. Il ministero: «Cerchiamo i respons… -