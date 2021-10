Inzaghi: “Contro la Lazio abbiamo giocato la migliore partita in trasferta per 65’”(VIDEO) (Di lunedì 18 ottobre 2021) Le parole del tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, alla vigilia della partita Contro lo Sheriff in Champions Nell’analisi delle prime due partite dello Sheriff ha capito cosa hanno sbagliato Shakhtar e Real Madrid, sconfitte entrambe dalla squadra moldava? “Lo Sheriff non ha vinto due partite per caso. Verrà qui sulle ali dell’entusiasmo, si difendono bassi, sono organizzati e hanno uomini bravi nelle ripartenze. Bisognerà essere bravi ad attaccare ma anche a non perdere le distanze. Questa è una partita fondamentale per il nostro cammino in Champions League”. Secondo il CIES l’Inter è la squadra che crea il maggior numero di occasioni da gol nei top-5 campionati europei, ma non ha ancora segnato in Champions. Inoltre subisce spesso gol. Dove è la verità riguardo alla sua squadra? “Conoscevo questa statistica, ma le ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 18 ottobre 2021) Le parole del tecnico dell’Inter, Simone, alla vigilia dellalo Sheriff in Champions Nell’analisi delle prime due partite dello Sheriff ha capito cosa hanno sbagliato Shakhtar e Real Madrid, sconfitte entrambe dalla squadra moldava? “Lo Sheriff non ha vinto due partite per caso. Verrà qui sulle ali dell’entusiasmo, si difendono bassi, sono organizzati e hanno uomini bravi nelle ripartenze. Bisognerà essere bravi ad attaccare ma anche a non perdere le distanze. Questa è unafondamentale per il nostro cammino in Champions League”. Secondo il CIES l’Inter è la squadra che crea il maggior numero di occasioni da gol nei top-5 campionati europei, ma non ha ancora segnato in Champions. Inoltre subisce spesso gol. Dove è la verità riguardo alla sua squadra? “Conoscevo questa statistica, ma le ...

napolista : Le parole del tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, alla vigilia della partita contro lo Sheriff in Champions - sere__3 : RT @marifcinter: Inzaghi: 'Non c'è alcun blocco. Col Real Madrid è stata casualità e imprecisione, abbiamo tirato 18 volte in porta. Purtro… - ForzaLazio__ : SI GODE ANCORA ?????? Riviviamo insieme i migliori momenti dell’ultimo match vinto dalla nostra #Lazio per 3?? -… - summad981 : RT @ilPericle: @summad981 “Inzaghi, come giustifica la sconfitta per 5-0 contro lo sheriff in casa?” Inzaco: “vai col torellone ausilio”… - ilPericle : @summad981 “Inzaghi, come giustifica la sconfitta per 5-0 contro lo sheriff in casa?” Inzaco: “vai col torellone… -