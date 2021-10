Intervallo da 15 a 25 minuti, ecco la proposta della Conmebol. L’Ifab ci pensa (Di lunedì 18 ottobre 2021) L’International FA Board (Ifab), organo che stabilisce le modifiche delle regole calcistiche, prenderà presto in considerazione la proposta della Conmebol di estendere l’Intervallo delle partite dai 15 minuti classici a 25. Questa possibilità verrà valutata il 27 ottobre in una riunione tra i consulenti dell’organizzazione. FOTO: Pallone Champions League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 18 ottobre 2021) L’International FA Board (Ifab), organo che stabilisce le modifiche delle regole calcistiche, prenderà presto in considerazione ladi estendere l’delle partite dai 15classici a 25. Questa possibilità verrà valutata il 27 ottobre in una riunione tra i consulenti dell’organizzazione. FOTO: Pallone Champions League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

acmilan : Down at the break; we have 45 minutes to turn it around ?? Sotto all'intervallo ma ci sono ancora 45 minuti per agg… - marcovarini : L’#Ifab valuta l’estensione dell’intervallo delle partite da 15 a 25 minuti.. Pensieri? ?? - frankneapolitan : Con regole assurde sui falli di mano e i fuorigioco, questi pensano ad allungare l’intervallo di 10 minuti… - sportmediaset : Intervallo delle partite da 15 a 25 minuti, l'#Ifab valuta l'estensione. #SportMediaset - antoniosavona : @AlfredoPedulla Li spremono facendoli giocare ogni 3 giorni w poi gli danno l intervallo di 25 minuti.. dei geni -