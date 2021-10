Interspac, Cottarelli: “Proposta per l’Inter in programma a fine novembre-inizio dicembre” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Carlo Cottarelli, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’ su Rai Radio 1, si è espresso in merito al progetto di azionariato popolare per l’Inter. Queste le parole del presidente di Interspac: “Stiamo preparando una Proposta concreta da fare alla società a fine novembre-inizio dicembre, e quel punto se ci fosse un accordo si passerebbe alla raccolta”. Sulla stagione dei nerazzurri fino a questo momento: “Sono un estimatore di Inzaghi, c’è stato un indebolimento della squadra anche per sfortuna, vedi il caso Eriksen”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 18 ottobre 2021) Carlo, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’ su Rai Radio 1, si è espresso in merito al progetto di azionariato popolare per. Queste le parole del presidente di: “Stiamo preparando unaconcreta da fare alla società a, e quel punto se ci fosse un accordo si passerebbe alla raccolta”. Sulla stagione dei nerazzurri fino a questo momento: “Sono un estimatore di Inzaghi, c’è stato un indebolimento della squadra anche per sfortuna, vedi il caso Eriksen”. SportFace.

