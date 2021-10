Inter-Sheriff Tiraspol (Champions League, 19 ottobre ore 21:00): formazioni, quote, pronostici (Di lunedì 18 ottobre 2021) La tradizione dei pareggi senza gol tra Inter e Shakhtar Donetsk è continuata, Inzaghi e De Zerbi hanno chiuso la sfida italiana in panchina con un pareggio ma i nerazzurri hanno a lungo rimpianto la notte di Kiev nella quale per troppi errori sotto porta hanno dovuto rinviare l’appuntamento con la prima vittoria in Champions InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di lunedì 18 ottobre 2021) La tradizione dei pareggi senza gol trae Shakhtar Donetsk è continuata, Inzaghi e De Zerbi hanno chiuso la sfida italiana in panchina con un pareggio ma i nerazzurri hanno a lungo rimpianto la notte di Kiev nella quale per troppi errori sotto porta hanno dovuto rinviare l’appuntamento con la prima vittoria inInfoBetting: Scommesse Sportive e

DaxGregory : Buon #lunedì e tutti insieme interisti fino alle 23 di martedì ripetiamo come un mantra: Non sottovalutiamo lo Sher… - FcInterNewsit : ? Lazio-Inter, Inzaghi e la squadra a confronto ?? - interliveit : ??Come dimostrato (anche) all'Olimpico, l'#Inter ha perso la 'testa' della grande squadra. Se non la ritrova sarà du… - Nerazzurrisiamo : Inter-Sheriff, Vernydub: “Troverò il Tallone d'Achille dell'Inter' . . . #Inter #Intersheriff #Sheriff #Vernydub… - imcalhainter : RT @internewsit: Inter-Sheriff occasione per Sanchez? Il cileno adesso è un'opzione - -