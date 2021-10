Inter | il retroscena su Handanovic e Sarri | cosa si sono detti dopo la rissa

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Oggi, in ogni caso, è l'ultimo giorno per un'eventuale segnalazione in tal senso, domani invece sarà l'ora del giudice sportivo', scrive il quotidiano. Leggi qui l'approfondimento sui risultati dell'...

La Gazzetta rivela uncon un dialogo acceso tra Handanovic e il tecnico biancoceleste a fine gara.La Gazzetta dello Sport racconta un. Protagonisti il capitano dell'Samir Handanovic e il tecnico dei laziali, Maurizio Sarri . Uno scambio di opinioni ben più pacato di quello ...«Perché non vi siete fermati?». «Ma io, più che alzare la mano verso i miei, cos’altro potevo fare?». «Potevi fare come Bielsa, lo ricordi Bielsa?». Non solo insulti, non solo parole forti nel tunnel ...Continuano a tenere banco le polemiche dopo la sfida dell'Olimpico. Il capitano nerazzurro ha parlato col tecnico biancoceleste dopo la partita ...