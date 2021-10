Insulti razzisti a Dumfries, la Lazio pronta a mettersi a disposizione per l’identificazione del responsabile (Di lunedì 18 ottobre 2021) La Procura federale deciderà oggi se aprire o meno un’inchiesta sul tifoso laziale che, sul finire di Lazio-Inter, si è reso protagonista di vergognosi ululati razzisti nei confronti di Dumfries, immortalato, tra l’altro, in modo chiarissimo, da un video Dazn. Il Corriere della Sera scrive che la Lazio è pronta a mettersi a disposizione della Procura Figc. “La Procura federale non può accedere alle immagini a circuito chiuso dello stadio, prerogativa riservata alle forze dell’ordine. La Lazio è pronta a mettersi a disposizione, come già fatto dalla Fiorentina, nel caso ci fosse bisogno della collaborazione del club per dare un nome allo spettatore”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 18 ottobre 2021) La Procura federale deciderà oggi se aprire o meno un’inchiesta sul tifoso laziale che, sul finire di-Inter, si è reso protagonista di vergognosi ululatinei confronti di, immortalato, tra l’altro, in modo chiarissimo, da un video Dazn. Il Corriere della Sera scrive che ladella Procura Figc. “La Procura federale non può accedere alle immagini a circuito chiuso dello stadio, prerogativa riservata alle forze dell’ordine. La, come già fatto dalla Fiorentina, nel caso ci fosse bisogno della collaborazione del club per dare un nome allo spettatore”. L'articolo ilNapolista.

