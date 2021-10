Innovazione, smartworking, sostenibilità: le Pmi ripartono dopo il Covid (Di lunedì 18 ottobre 2021) Come sono cambiate le Pmi italiane con la pandemia? L'emergenza sanitaria ha messo a dura prova le aziende di taglia media e piccola, che però in molti casi hanno mostrato una grande capacità di reagire allo shock, innovando i processi di produzione e i rapporti con le banche e la pubblica amministrazione, e facendo progressi anche sul fronte della sostenibilità. Sono alcune delle evidenze emerse da MarketWatch Pmi, l'osservatorio di Banca Ifis che analizza l'ecosistema delle piccole e medie imprese italiane e le filiere del made in Italy. Il Covid non ha fatto desistere le Pmi italiane dall'innovare e dall'investire sulle tecnologie digitali: nel biennio 2020-21 un'azienda su due (52%) ha introdotto almeno una nuova tecnologia, che ha apportato un'Innovazione di prodotto, di processo oppure organizzativa. I settori più attivi da ... Leggi su panorama (Di lunedì 18 ottobre 2021) Come sono cambiate le Pmi italiane con la pandemia? L'emergenza sanitaria ha messo a dura prova le aziende di taglia media e piccola, che però in molti casi hanno mostrato una grande capacità di reagire allo shock, innovando i processi di produzione e i rapporti con le banche e la pubblica amministrazione, e facendo progressi anche sul fronte della. Sono alcune delle evidenze emerse da MarketWatch Pmi, l'osservatorio di Banca Ifis che analizza l'ecosistema delle piccole e medie imprese italiane e le filiere del made in Italy. Ilnon ha fatto desistere le Pmi italiane dall'innovare e dall'investire sulle tecnologie digitali: nel biennio 2020-21 un'azienda su due (52%) ha introdotto almeno una nuova tecnologia, che ha apportato un'di prodotto, di processo oppure organizzativa. I settori più attivi da ...

