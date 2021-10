Infortunio Zaniolo: distorsione al ginocchio sinistro. In giornata gli esami (Di lunedì 18 ottobre 2021) La Roma è in ansia per Nicolò Zaniolo. Il trequartista, infatti, è uscito anzitempo dalla gara contro la Juventus. Il giocatore ha riportato una distorsione al ginocchio sinistro e dovrà sottoporsi ad ulteriori controlli in giornata. All’inizio si pensava fosse un problema muscolare ad aver fermato il romanista. Per Zaniolo si tratta del secondo Infortunio rimediato sul terreno di gioco dello Juventus Stadium. Infatti, il suo calvario iniziò proprio in quello stadio, nel gennaio 2020, quando rimediò il primo dei due infortuni al legamento che ha patito in questo anno e mezzo. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 18 ottobre 2021) La Roma è in ansia per Nicolò. Il trequartista, infatti, è uscito anzitempo dalla gara contro la Juventus. Il giocatore ha riportato unaale dovrà sottoporsi ad ulteriori controlli in. All’inizio si pensava fosse un problema muscolare ad aver fermato il romanista. Persi tratta del secondorimediato sul terreno di gioco dello Juventus Stadium. Infatti, il suo calvario iniziò proprio in quello stadio, nel gennaio 2020, quando rimediò il primo dei due infortuni al legamento che ha patito in questo anno e mezzo. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ari1927 : RT @daniel78ASR: Non capisco proprio tutto st'astio nei confronti de Zaniolo da parte dei tifosi de altre squadre, ogni volta che c'ha n'in… - daniel78ASR : Non capisco proprio tutto st'astio nei confronti de Zaniolo da parte dei tifosi de altre squadre, ogni volta che c'… - TuttoASRoma : Zaniolo, sospiro di sollievo: l’infortunio è lieve - Melania9811 : RT @Boboj29: Sono cosi impegnati a rivedere il regolamento che nessun giornalisti ha scritto qualcosa su come e' uscito dal campo Zaniolo ,… - siamo_la_Roma : ?? Gran sospiro di sollievo in casa #Roma ?? L'infortunio a #Zaniolo non è grave ? Escluse lesioni, i legamenti non… -