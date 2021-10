Infortunio Kingsley: operazione chirurgica riuscita. Quattro mesi di stop (Di lunedì 18 ottobre 2021) Infortunio Kingsley: riuscita l’operazione chirurgica per ridurre la fratture del perone sinistro. Quattro mesi di stop Perfettamente riuscita l’operazione a cui si è sottoposto oggi Michael Kingsley. Il comunicato del Bologna. COMUNICATO – «Nel pomeriggio di oggi Michael Kingsley è stato sottoposto a intervento di riduzione con osteosintesi della frattura del perone sinistro rimediata durante la gara Udinese-Bologna. L’intervento, eseguito dall’equipe del dottor Roberto Bevoni presso l’Ospedale di Bentivoglio, è perfettamente riuscito. Il giocatore osserverà qualche giorno di degenza per poi intraprendere l’iter di riabilitazione. Tempi di recupero previsti: Quattro ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 ottobre 2021)l’per ridurre la fratture del perone sinistro.diPerfettamentel’a cui si è sottoposto oggi Michael. Il comunicato del Bologna. COMUNICATO – «Nel pomeriggio di oggi Michaelè stato sottoposto a intervento di riduzione con osteosintesi della frattura del perone sinistro rimediata durante la gara Udinese-Bologna. L’intervento, eseguito dall’equipe del dottor Roberto Bevoni presso l’Ospedale di Bentivoglio, è perfettamente riuscito. Il giocatore osserverà qualche giorno di degenza per poi intraprendere l’iter di riabilitazione. Tempi di recupero previsti:...

