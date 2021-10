Infortunio Johnsen, le condizioni dell’attaccante del Venezia (Di lunedì 18 ottobre 2021) , uscito anzitempo dal campo nella sfida con la Fiorentina Ad inizio secondo tempo il Venezia ha perso l’attaccante Johnsen per Infortunio. Per lui un problema alla caviglia, che lo ha costretto ad abbandonare dolorante il campo in favore di Okereke. Nuovi aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore, ma Zanetti tiene il fiato sospeso. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) , uscito anzitempo dal campo nella sfida con la Fiorentina Ad inizio secondo tempo ilha perso l’attaccanteper. Per lui un problema alla caviglia, che lo ha costretto ad abbandonare dolorante il campo in favore di Okereke. Nuovi aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore, ma Zanetti tiene il fiato sospeso. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Venezia, problemi per #Johnsen: ecco cosa è successo ?? - Dee_egg : @giovacollot @dsaltari È appena uscito per infortunio Dennis Tørset Johnsen. Lunedì rovinato. - Fantacalcio : Venezia: infortunio alla caviglia per Johnsen -