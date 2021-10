Infarto sul campo, si rialza ma muore in ambulanza: addio Haitem, la tragedia colpisce il basket italiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) La tragedia nel mondo del basket si è consumata nel pomeriggio di domenica 17 ottobre, quando durante una sfida tra Reggio Calabria e Fortitudo Messina, il 32enne Haitem Jabeur Fathallah è morto in seguito a un malore accusato durante il gioco sul parquet. La sfida, iniziata alla 18 al PalaLumaka, era valida per la Serie C Gold. Un fastidio improvviso, che non ha lasciato scampo al playmaker nato nel 1989 ad Agrigento, di 185 cm, entrato nella ripresa e all'improvviso fermatosi di colpo, dopo 3' del terzo quarto col tabellone sul 52-52. Il cestista, immediatamente soccorso, è stato cosciente, muovendo le gambe, e sedendosi addirittura in panchina mentre riceveva i primi soccorsi. Trasportato poi in ambulanza agli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe subito un ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Lanel mondo delsi è consumata nel pomeriggio di domenica 17 ottobre, quando durante una sfida tra Reggio Calabria e Fortitudo Messina, il 32enneJabeur Fathallah è morto in seguito a un malore accusato durante il gioco sul parquet. La sfida, iniziata alla 18 al PalaLumaka, era valida per la Serie C Gold. Un fastidio improvviso, che non ha lasciato sal playmaker nato nel 1989 ad Agrigento, di 185 cm, entrato nella ripresa e all'improvviso fermatosi di colpo, dopo 3' del terzo quarto col tabellone sul 52-52. Il cestista, immediatamente soccorso, è stato cosciente, muovendo le gambe, e sedendosi addirittura in panchina mentre riceveva i primi soccorsi. Trasportato poi inagli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe subito un ...

