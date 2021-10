Ineos - Idrogeno verde | un piano da 2 miliardi di euro

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Il colosso britannico, principale operatore di elettrolisi inpa, conosciuto agli appassionati di auto per la Grenadier (fuoristrada che reinterpreta la Land Rover Defender), investirà 2dinell', con la realizzazione di tre impianti nei prossimi dieci anni per produrre il "combustibile del futuro", come lo definisce Jim Ratcliffe, "sir" e presidente fondatore della società. Il primo impianto sarà realizzato in Norvegia e prevede un elettrolizzatore da 20 megawatt, che dovrebbe ridurre le emissioni di almeno 22.000 tonnellate di anidride carbonica all'anno dal complesso petrolchimico a Rafnes. Seguirà l'impianto di Colonia, in Germania, con un elettrolizzatore da 100 MW. L'dal sito renano sarà utilizzato per produrre ...

Il gigante britannico dei prodotti chimici, produttore della Grenadier (che avrà una versione a fuel cell), ha in programma tre impianti di produzione in Europa ...Il patron di Ineos Jim Ratcliffe annuncia l'arrivo di una versione a idrogeno del fuoristrada Grenadier. Alla base una partnership strategica con Hyundai ...