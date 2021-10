Indian Wells, Norrie batte 2-1 Basilashvili della finale delle sorprese (Di lunedì 18 ottobre 2021) Cameron Norrie ha vinto in tre set (3-6, 6-4, 6-1) contro Nikoloz Basilashvili la finale del torneo di Indian Wells, divenendo così il primo britannico ad aggiudicarsi il trofeo. Si tratta per lui della... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 18 ottobre 2021) Cameronha vinto in tre set (3-6, 6-4, 6-1) contro Nikolozladel torneo di, divenendo così il primo britannico ad aggiudicarsi il trofeo. Si tratta per lui...

Advertising

WeAreTennisITA : Fabio Fognini ?? Un'ottima prestazione dell'azzurro non basta per battere Stefanos Tsitsipas, che vince in rimonta p… - zazoomblog : LIVE – Norrie-Basilashvili 3-6 6-4 6-1 finale Masters 1000 Indian Wells 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Norrie-Basil… - zazoomblog : LIVE – Norrie-Basilashvili 3-2 finale Masters 1000 Indian Wells 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Norrie-Basilashvili… - zazoomblog : LIVE – Norrie-Basilashvili finale Masters 1000 Indian Wells 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Norrie-Basilashvili… - zazoomblog : LIVE – Norrie-Basilashvili 3-6 6-4 5-1 finale Masters 1000 Indian Wells 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Norrie-Basil… -