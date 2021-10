Incidente nel deserto, morti tre ballerini italiani: anche il romano Giampiero Giarri. Erano in Arabia per inaugurare un teatro (Di lunedì 18 ottobre 2021) Doveva essere una giornata di svago, l'opportunità di scoprire il deserto. Si è trasformata in una tragedia. Tre italiani hanno perso la vita venerdì a Riyad, in Arabia... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 18 ottobre 2021) Doveva essere una giornata di svago, l'opportunità di scoprire il. Si è trasformata in una tragedia. Trehanno perso la vita venerdì a Riyad, in...

MediasetTgcom24 : Incidente nel deserto: tre italiani muoiono in Arabia Saudita, tra loro il ballerino Antonio Caggianelli… - repubblica : Incidente nel deserto in Arabia Saudita, muoiono tre ballerini italiani - Adnkronos : Antonio, Nicolas, Giampiero: chi erano i #ballerini morti nel tragico schianto in #ArabiaSaudita.