Inchiesta Coop | oggi tocca al consigliere regionale Nino Savastano

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ arrivato puntuale, alle 9:15, davanti alla cittadella giudiziaria, in compagnia del suo avvocato difensore Cecchino Cacciatore, l’ex assessore alle politiche sociali del Comune di Salerno,, agli arresti domiciliari nell’ambito dellasulla mala gestione dellesociali che operano nella manutenzione del verde pubblico ed altri servizi per il Comune capoluogo., che non ha rilasciato dichiarazioni, potrebbe consegnare una memoria difensiva ma soprattutto chiedere la revoca della misura cautelare che lo vede costretto agli arresti domiciliari, da una settimana nell’ambito della indagine che ha portato alla stessa misura di prevenzione per il dirigente del settore ambiente del ...

E' fissato per questa mattina l'interrogatorio di Nino Savastano, consigliere regionale di Campania Libera ed ex assessore comunale alle Politiche sociali in quota Progressisti per Salerno.