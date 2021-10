In Italia 1.597 nuovi casi e 44 decessi, stabile il tasso di positività a 0,7% (Di lunedì 18 ottobre 2021) AGI - Sono 1.597 i nuovi casi Covid nelle 24 ore in Italia, contro i 2.437 delle 24 ore precedenti ma soprattutto i 1.516 di lunedì scorso. Si conferma dunque il leggero aumento in controtendenza degli ultimi giorni, coincidente, però, con il boom di tamponi a causa del green pass. I test sono infatti 219.878, in calo rispetto a ieri come ogni lunedì ma in netto aumento rispetto a lunedì scorso, quando erano poco più della metà. Il tasso di positività è stabile allo 0,7% (ieri 0,6%). I decessi sono 44 (ieri 24) per un totale di 131.585 vittime dall'inizio dell'epidemia. In aumento i ricoveri, come spesso succede il lunedì per via delle poche dimissioni del weekend: le terapie intensive sono 9 in più (ieri -3) con 26 ingressi del giorno e salgono a 358, mentre i ... Leggi su agi (Di lunedì 18 ottobre 2021) AGI - Sono 1.597 iCovid nelle 24 ore in, contro i 2.437 delle 24 ore precedenti ma soprattutto i 1.516 di lunedì scorso. Si conferma dunque il leggero aumento in controtendenza degli ultimi giorni, coincidente, però, con il boom di tamponi a causa del green pass. I test sono infatti 219.878, in calo rispetto a ieri come ogni lunedì ma in netto aumento rispetto a lunedì scorso, quando erano poco più della metà. Ildiallo 0,7% (ieri 0,6%). Isono 44 (ieri 24) per un totale di 131.585 vittime dall'inizio dell'epidemia. In aumento i ricoveri, come spesso succede il lunedì per via delle poche dimissioni del weekend: le terapie intensive sono 9 in più (ieri -3) con 26 ingressi del giorno e salgono a 358, mentre i ...

