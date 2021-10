In arrivo il Black Friday, tutti pazzi per il Livestream Shopping (Di lunedì 18 ottobre 2021) Manca più di un mese all’attesissimo Black Friday 2021, l’evento di Shopping (online e offline) che solo lo scorso anno ha portato ad acquisti pari a 1,5 miliardi di euro, a livello mondiale le vendite hanno invece superato i 4,8 miliardi di dollari. E t ra le novità di questa nuova edizione è arrivato anche in Europa il Livestream Shopping, un fenomeno che solo quest’anno in Cina ha generato 300 miliardi di dollari, crescendo del +85% rispetto all’anno precedente. Il Livestream Shopping, infatti, è da alcuni anni in forte crescita in Asia e negli Usa e si sta ora diffondendo anche in Europa, aiutando brand e retailer ad entrare in relazione con gli utenti attraverso video in diretta streaming direttamente sul sito eCommerce, sui marketplace o sui canali social. Tra ... Leggi su italiasera (Di lunedì 18 ottobre 2021) Manca più di un mese all’attesissimo2021, l’evento di(online e offline) che solo lo scorso anno ha portato ad acquisti pari a 1,5 miliardi di euro, a livello mondiale le vendite hanno invece superato i 4,8 miliardi di dollari. E t ra le novità di questa nuova edizione è arrivato anche in Europa il, un fenomeno che solo quest’anno in Cina ha generato 300 miliardi di dollari, crescendo del +85% rispetto all’anno precedente. Il, infatti, è da alcuni anni in forte crescita in Asia e negli Usa e si sta ora diffondendo anche in Europa, aiutando brand e retailer ad entrare in relazione con gli utenti attraverso video in diretta streaming direttamente sul sito eCommerce, sui marketplace o sui canali social. Tra ...

