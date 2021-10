IMMAGINI IN DIRETTA – Porto di Trieste, Polizia usa idranti contro manifestanti (Di lunedì 18 ottobre 2021) E’ cominciato lo sgombero dei manifestanti che stazionano davanti al Varco 4 di Trieste. Alcuni mezzi della Polizia sono giunti al presidio davanti al Varco 4 dall’interno del Porto. I manifestanti li attendevano seduti dall’altro lato del Varco lungo la strada seduti a terra intonando “La gente come noi non molla mai” e “Libertà”. I poliziotti sono scesi dai mezzi in tenuta antisommossa, un funzionario li ha più volte invitati a disperdersi “in nome della legge” poi sono stati azionati gli idranti. I manifestanti non sembrano intenzionati ad abbandonare e continuano a gridare all’indirizzo delle forze dell’ordine la parola ‘libertà’. ‘La gente come noi non molla mai’, urlano i presenti. Leggi su udine20 (Di lunedì 18 ottobre 2021) E’ cominciato lo sgombero deiche stazionano davanti al Varco 4 di. Alcuni mezzi dellasono giunti al presidio davanti al Varco 4 dall’interno del. Ili attendevano seduti dall’altro lato del Varco lungo la strada seduti a terra intonando “La gente come noi non molla mai” e “Libertà”. I poliziotti sono scesi dai mezzi in tenuta antisommossa, un funzionario li ha più volte invitati a disperdersi “in nome della legge” poi sono stati azionati gli. Inon sembrano intenzionati ad abbandonare e continuano a gridare all’indirizzo delle forze dell’ordine la parola ‘libertà’. ‘La gente come noi non molla mai’, urlano i presenti.

