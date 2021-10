Ilary Blasi “esce” di seno, la signora Totti si mostra così: sconcertante e piccante, ecco cosa vi siete persi (Di lunedì 18 ottobre 2021) Striscia La Notizia nella sua rubrica sul look dei vip ha analizzato l’outfit della meravigliosa Ilary Blasi sfoggiato durante l’ultima puntata di Star in the Star. #FOTO A FINE ARTICOLO La bionda conduttrice ha indossato un vestito super sexy che ha esaltato le sue curve ma che non ha particolarmente convinto alcuni telespettatori che sui social hanno sottolineato il disappunto. Ilary Blasi bocciata da Striscia La NotiziaDurante la rubrica “Moda caustica” del tg satirico targato Mediaset c’è stata una bocciatura per la moglie di Francesco Totti: “Ci piace la sobrietà”, afferma. Peccato che il vestito con cui si presenta al programma è tutto tranne che sobrio: viola ma soprattutto con un “buco strategico” che permette al seno di fare capolino. “Viola la legge del ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 18 ottobre 2021) Striscia La Notizia nella sua rubrica sul look dei vip ha analizzato l’outfit della meravigliosasfoggiato durante l’ultima puntata di Star in the Star. #FOTO A FINE ARTICOLO La bionda conduttrice ha indossato un vestito super sexy che ha esaltato le sue curve ma che non ha particolarmente convinto alcuni telespettatori che sui social hanno sottolineato il disappunto.bocciata da Striscia La NotiziaDurante la rubrica “Moda caustica” del tg satirico targato Mediaset c’è stata una bocciatura per la moglie di Francesco: “Ci piace la sobrietà”, afferma. Peccato che il vestito con cui si presenta al programma è tutto tranne che sobrio: viola ma soprattutto con un “buco strategico” che permette aldi fare capolino. “Viola la legge del ...

