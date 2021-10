Il video che incastra Orsato: «Il vantaggio sul rigore non si dà mai». Caressa e Twitter lo stroncano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Orsato di nuovo lui. Ha fischiato un calcio di rigore per la Roma per l’uscita di Szczesny su Mkhitaryan, ignorando il vantaggio e, quindi, il gol della Roma di Abraham subito dopo. Nel sottopassaggio Orsato fornisce la sua spiegazione al romanista Cristante: «Il vantaggio sul rigore non si dà mai. Adesso date la colpa a me perché avete sbagliato il rigore?». Ma non è vero. Ieri sera Caressa in studio ha letto il regolamento che dice l’esatto contrario: “Forse lui ha un regolamento diverso”. Lo demoliscono su Twitter tantissimi giornalisti: da Capuano a Pistocchi. “Il vantaggio sul rigore non si dà mai. Adesso dai la colpa a me perché hai sbagliato il rigore?” L’ha detto ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 18 ottobre 2021)di nuovo lui. Ha fischiato un calcio diper la Roma per l’uscita di Szczesny su Mkhitaryan, ignorando ile, quindi, il gol della Roma di Abraham subito dopo. Nel sottopassaggiofornisce la sua spiegazione al romanista Cristante: «Ilsulnon si dà mai. Adesso date la colpa a me perché avete sbagliato il?». Ma non è vero. Ieri serain studio ha letto il regolamento che dice l’esatto contrario: “Forse lui ha un regolamento diverso”. Lo demoliscono sutantissimi giornalisti: da Capuano a Pistocchi. “Ilsulnon si dà mai. Adesso dai la colpa a me perché hai sbagliato il?” L’ha detto ...

