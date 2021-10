Il vaccino anti - Covid arriva anche in Burundi | ricevute mezzo milione di dosi dalla Cina

Advertising

SkyTG24 : 'Arrivare al 90% dei vaccinati garantirebbe un equilibrio che con la terza dose potrebbe diventare buono, altriment… - NicolaPorro : La notizia è importantissima. Scoperta una cura anti-#Covid: si chiama AZD7442 (e non è un #vaccino) ?? - DavidPuente : Una ricerca «scientificamente infondata» da parte di tre 'ricercatori' tedeschi sui vaccini anti Covid-19. - Carmela_oltre : RT @FocusonafricaIt: In #Africa la malaria è ancora un drammatico flagelllo, soprattutto dopo che, a causa del #Covid19, i programmi nazion… - francesco_iac : In corpo ho 2 dosi di Pfizer e oggi ho fatto il #vaccino influenzale sulla spalla destra e quello anti-pneumococcic… -

Ultime Notizie dalla rete : vaccino anti

Comune di Paderno Dugnano

Partigiano, no vax e- Segre, con le categorie del '900 le sbagliamo tutte Il professore ordinario di Microbiologia all'Università di Padova lo ha detto intervenendo al Gr1 delle 13 su Radio 1 ...... sono pochi ma aggressivi, non vogliono sentir ragione e si avvalgono in alcuni casi anche del supporto di studi legali, per ottenere ad ogni costo il certificato di esenzione dal- ...L’Ema ha iniziato a valutare la domanda presentata da Pfizer-BioNTech per la somministrazione del vaccino Comirnaty ai bambini dai 5 agli 11 anni. Entrambi i siti, chiarisce una nota Ema, produrranno ...Un deputato anziano del partito di Vladimir Putin ha affermato che il governo russo non è riuscito a convincere i cittadini a vaccinarsi, in una rara ammissione poiché il paese ...