Il vaccino anti - Covid arriva anche in Burundi: ricevute mezzo milione di dosi dalla Cina (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sono finalmente iniziate le somministrazioni di vaccino anti - Covid in Burundi, uno degli ultimi paesi al mondo a non aver ancora ricevuto nemmeno una dose. Il governo del paese africano ha ... Leggi su globalist (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sono finalmente iniziate le somministrazioni diin, uno degli ultimi paesi al mondo a non aver ancora ricevuto nemmeno una dose. Il governo del paese africano ha ...

Advertising

RobertoBurioni : E' legittimo l'obbligo di vaccino anti-COVID per il personale sanitario. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, che… - NicolaPorro : La notizia è importantissima. Scoperta una cura anti-#Covid: si chiama AZD7442 (e non è un #vaccino) ?? - fanpage : I cattolici che servono nelle forze armate hanno il diritto di rifiutare il vaccino anti-Covid 'per motivi religios… - squil_3 : RT @RobertoBurioni: E' legittimo l'obbligo di vaccino anti-COVID per il personale sanitario. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, che ha… - vocidicitta : Nuovo articolo: Vaccino anti Covid: a Catania denunciati 4 medici per rilascio di esenzioni fasulle -