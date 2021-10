Il Sindaco di Santa Marinella al Prefetto: “Basta ingressi scaglionati nelle scuole di Civitavecchia” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Santa Marinella – Tutti contro gli ingressi scaglionati degli istituti superiori di Civitavecchia. Al coro delle proteste degli studenti di Santa Marinella, infatti, si è unito anche il Sindaco della città, Pietro Tidei, che ha deciso di chiedere l’intervento del Prefetto di Roma. Tidei ha sottolineato come i ragazzi della sua città – costretti a frequentare i licei di Civitavecchia e, quindi, al pendolarismo – risentano particolarmente della scelta di posticipare l’ingresso – e, dunque, anche l’uscita – da scuola. Di seguito, il testo della missiva a firma del primo cittadino. “Illustrissimo Signor Prefetto, le scrivo la presente in qualità di Sindaco della città di ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 18 ottobre 2021)– Tutti contro glidegli istituti superiori di. Al coro delle proteste degli studenti di, infatti, si è unito anche ildella città, Pietro Tidei, che ha deciso di chiedere l’intervento deldi Roma. Tidei ha sottolineato come i ragazzi della sua città – costretti a frequentare i licei die, quindi, al pendolarismo – risentano particolarmente della scelta di posticipare l’ingresso – e, dunque, anche l’uscita – da scuola. Di seguito, il testo della missiva a firma del primo cittadino. “Illustrissimo Signor, le scrivo la presente in qualità didella città di ...

