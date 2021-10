Il risultato dei ballottaggi per le comunali

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Si sono chiusi i seggi per inelle elezioni, appuntamento che coinvolge circa 5 milioni di elettori e interessa 10 comuni capoluogo: Roma, Torino, Trieste, Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza. Nel primo turno il Movimento 5 Stelle ha perso i tre sindaci nei comuni capoluogo dove vinse nel 2016: Roma, Torino e Carbonia. Il centrosinistra, nelle sue diverse articolazioni, ha strappato a M5s Carbonia, con Pietro Morittu, e ha confermato i comuni di Milano (Beppe Sala), Rimini (Jamil Sadegholvaad), Salerno (Vincenzo Napoli), Napoli (Gaetano Manfredi), Bologna (Matteo Lepore) e Ravenna (Michele De Pascale). In questi ultimi tre comuni centrosinistra e M5s hanno corso da alleati. Il centrodestra ha finora confermato i sindaci di Pordenone (Alessandro Ciriani), Novara (Alessandro Canelli) e Grosseto ...

SAVONA - Si sono chiusi alle 15 i seggi a Savona per il ballottaggio, a Rondanina (nel piccolo comune dell'entroterra di Genova dopo il pareggio di due settimane fa) e negli altri grandi comuni italia ...
Occorre "contrastare la deriva antiscientifica che si registra un po' ovunque, anche nel nostro Paese, sia pure in piccole dosi, per fortuna. Una deriva antiscientifica che mira a bloccare il futuro e ...