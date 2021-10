Il razzo ipersonico lanciato dalla Cina preoccupa il mondo: «Nessuna idea di come abbiano fatto» (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ha suscitato grande preoccupazione in Occidente la notizia del lancio di un razzo ipersonico da parte della Cina. Un fatto che ha colto completamente alla sprovvista gli apparati militari da questa parte di mondo, a partire da quelli statunitensi. «Non abbiamo idea di come abbiano fatto», hanno dichiarato fonti dell’intelligence, commentando la notizia divulgata dal Financial Times. Il lancio del razzo ipersonico da parte della Cina Il lancio sarebbe avvenuto tra il 19 luglio e il 24 agosto, date delle missioni cinesi 77 e 79. Sarebbe stato, infatti, al centro della missione 78, della quale non esiste traccia benché la Cina annunci abitualmente tutti i ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ha suscitato grandezione in Occidente la notizia del lancio di unda parte della. Unche ha colto completamente alla sprovvista gli apparati militari da questa parte di, a partire da quelli statunitensi. «Non abbiamodi», hanno dichiarato fonti dell’intelligence, commentando la notizia divulgata dal Financial Times. Il lancio delda parte dellaIl lancio sarebbe avvenuto tra il 19 luglio e il 24 agosto, date delle missioni cinesi 77 e 79. Sarebbe stato, infatti, al centro della missione 78, della quale non esiste traccia benché laannunci abitualmente tutti i ...

