Il presidente Steinmeier ricorda l' inizio delle deportazioni degli ebrei di 80 anni orsono

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Parole importanti. "Non dobbiamo mai più permettere che considerazioni o atti antisemiti rimangano senza risposta". A dirlo è iltedesco Frank - Walter, intervenuto al triste ...

Parole importanti. "Non dobbiamo mai più permettere che considerazioni o atti antisemiti rimangano senza risposta". A dirlo è iltedesco Frank - Walter, intervenuto al triste ottantesimo anniversario della partenza del primo convoglio di ebrei deportati a est verso i campi stermino nazisti, dove morirono ...IlFrank - Walterspiega che "la Ue ha bisogno di un'Italia forte e affidabile". Mattarella, come Draghi, sono considerati "una garanzia", assicura Steinmeir durante il pranzo, ...Il capo dello stato tedesco: "Non dobbiamo mai più permettere che considerazioni o atti antisemiti rimangano senza risposta".BERLINO (Reuters) - Olaf Scholz vuole concludere le trattative che lo dovrebbero incoronare cancelliere entro Natale. L'accordo di oggi tra il suo partito dei Socialdemocratici, i Verdi e i liberali d ...