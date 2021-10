Il premio Nobel ad Abdulrazak Gurnah ci ricorda che si parla troppo poco di letteratura post-coloniale in Italia (Di lunedì 18 ottobre 2021) L’annuncio della vittoria del premio Nobel per la letteratura Abdulrazak Gurnah dello scorso 7 ottobre deve far riflettere sull’importanza degli studi post-coloniali, ancora troppo poco diffusi nella penisola Italiana. Il comitato del premio Nobel ha così motivato la nomina dello scrittore “la sua intransigente e compassionevole penetrazione degli effetti del colonialismo e del destino del rifugiato nel divario tra culture e continenti”. Anders Olsson, presidente del comitato del Nobel, dice che i romanzi di Gurnah “rifuggono dalle descrizioni stereotipate e aprono il nostro sguardo su un’Africa orientale culturalmente diversificata e sconosciuta a molti in altre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) L’annuncio della vittoria delper ladello scorso 7 ottobre deve far riflettere sull’importanza degli studi-coloniali, ancoradiffusi nella penisolana. Il comitato delha così motivato la nomina dello scrittore “la sua intransigente e compassionevole penetrazione degli effetti del colonialismo e del destino del rifugiato nel divario tra culture e continenti”. Anders Olsson, presidente del comitato del, dice che i romanzi di“rifuggono dalle descrizioni stereotipate e aprono il nostro sguardo su un’Africa orientale culturalmente diversificata e sconosciuta a molti in altre ...

