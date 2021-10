Il piano Lombardia “Formare per assumere” modello da esportare (Di lunedì 18 ottobre 2021) Arriva in Lombardia il percorso di scoperta e analisi delle agevolazioni per le aziende della rubrica di Time Vision “L’incentivo del Lunedì”. Proprio in questa regione, infatti, dallo scorso mese di luglio è operativa una nuova misura rivolta alle aziende del territorio che hanno necessità di assumere profili con le giuste competenze. Mettere assieme i due concetti – nuove assunzioni e competenze adeguate – è quasi impossibile. Tant’è che il problema principale che fa bloccare l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro è proprio la mancanza delle giuste competenze. Qual è la soluzione? Si chiama Formare per assumere Cosa è Formare per assumere e quali sono i vantaggi Al di là degli aspetti puramente tecnici, “Formare per assumere” rappresenta un mix ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 18 ottobre 2021) Arriva inil percorso di scoperta e analisi delle agevolazioni per le aziende della rubrica di Time Vision “L’incentivo del Lunedì”. Proprio in questa regione, infatti, dallo scorso mese di luglio è operativa una nuova misura rivolta alle aziende del territorio che hanno necessità diprofili con le giuste competenze. Mettere assieme i due concetti – nuove assunzioni e competenze adeguate – è quasi impossibile. Tant’è che il problema principale che fa bloccare l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro è proprio la mancanza delle giuste competenze. Qual è la soluzione? Si chiamaperCosa èpere quali sono i vantaggi Al di là degli aspetti puramente tecnici, “per” rappresenta un mix ...

Mary64720443 : RT @RegLombardia: Nuovo Piano di Azione Regionale per le persone con #disabilità: ne discutiamo assieme in un ciclo di incontri programmati… - RegLombardia : Nuovo Piano di Azione Regionale per le persone con #disabilità: ne discutiamo assieme in un ciclo di incontri progr… - NicoloSp : @Corriere Si avete dimenticato la totale mancanza di piano pandemico, la totale ignoranza in Lombardia, gli appalti… - Yogaolic : RT @IlGroane: Covid, nessun decesso oggi in Lombardia, ma nel Varesotto boom di casi - IlGroane : Covid, nessun decesso oggi in Lombardia, ma nel Varesotto boom di casi -