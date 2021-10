Il Pensiero di Santa Teresa di Lisieux per oggi 18 Ottobre 2021 – Video (Di lunedì 18 ottobre 2021) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di oggi, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Non abbiamo che questi brevi attimi di vita per amare Gesù”. Santa Teresa del Bambino Gesù, che durante la tua esistenza terrena hai amato Dio sopra ogni cosa e ti sei offerta vittima al L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 18 ottobre 2021) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Non abbiamo che questi brevi attimi di vita per amare Gesù”.del Bambino Gesù, che durante la tua esistenza terrena hai amato Dio sopra ogni cosa e ti sei offerta vittima al L'articolo proviene da La Luce di Maria.

