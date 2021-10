Il Paradiso delle Signore, trama 18 ottobre: Gloria si dimette? (Di lunedì 18 ottobre 2021) I tormenti di Gloria saranno ancora il filo conduttore della narrazione per quanto concerne Il Paradiso delle Signore. La trama della soap opera di Rai 1 di oggi, lunedì 18 ottobre, segnala, infatti, che la capocommessa, oppressa da sentimenti contrastanti per l'ingresso di Ezio Colombo al grande magazzino milanese, dopo che l'uomo ha trovato lavoro presso la ditta Palmieri, prenderà una decisione del tutto inaspettata circa il proprio futuro lavorativo. Nel frattempo, Tina sarà molto in apprensione per le sue condizioni di salute. La giovane Amato si appresterà a cominciare le terapie per poter recuperare presto la voce con la speranza di prendere parte alla pellicola che le ha proposto Vittorio. Dal canto suo, Marcello inizierà il suo percorso lavorativo al Circolo e, ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 18 ottobre 2021) I tormenti disaranno ancora il filo conduttore della narrazione per quanto concerne Il. Ladella soap opera di Rai 1 di oggi, lunedì 18, segnala, infatti, che la capocommessa, oppressa da sentimenti contrastanti per l'ingresso di Ezio Colombo al grande magazzino milanese, dopo che l'uomo ha trovato lavoro presso la ditta Palmieri, prenderà una decisione del tutto inaspettata circa il proprio futuro lavorativo. Nel frattempo, Tina sarà molto in apprensione per le sue condizioni di salute. La giovane Amato si appresterà a cominciare le terapie per poter recuperare presto la voce con la speranza di prendere parte alla pellicola che le ha proposto Vittorio. Dal canto suo, Marcello inizierà il suo percorso lavorativo al Circolo e, ...

