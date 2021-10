Il padrino – Parte II, Coppola voleva Martin Scorsese come regista (Di lunedì 18 ottobre 2021) Prima di accettare di girare Il padrino - Parte II, Francis Ford Coppola voleva affidare la regia all'amico Martin Scorsese. Prima di accettare di girare Il padrino - Parte II, Francis Ford Coppola voleva affidare la regia all'amico Martin Scorsese, a causa dei cattivi rapporti con la Paramount durante la lavorazione del primo episodio (Coppola rischiò ripetutamente di essere licenziato perché lo studio non apprezzava nessuna delle sue scelte, in primis il casting di Marlon Brando e Al Pacino). Quando Il padrino divenne, quindi, un successo colossale, la major propose al regista di tornare per un secondo film, il cui titolo provvisorio ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 18 ottobre 2021) Prima di accettare di girare IlII, Francis Fordaffidare la regia all'amico. Prima di accettare di girare IlII, Francis Fordaffidare la regia all'amico, a causa dei cattivi rapporti con la Paramount durante la lavorazione del primo episodio (rischiò ripetutamente di essere licenziato perché lo studio non apprezzava nessuna delle sue scelte, in primis il casting di Marlon Brando e Al Pacino). Quando Ildivenne, quindi, un successo colossale, la major propose aldi tornare per un secondo film, il cui titolo provvisorio ...

