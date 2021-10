Il monito del Papa ai medici: «Nessuna vita è da scartare o indegna perché non risponde al profitto» (Di lunedì 18 ottobre 2021) La sanità cattolica è chiamata «a testimoniare coi fatti che non esistono vite indegne o da scartare perché non rispondono al criterio dell’utile o alle esigenze del profitto». È l’ammonimento lanciato dal Papa nel corso dell’udienza con i membri della Biomedical University Foundation dell’Università Campus Bio-Medico. «Ogni struttura sanitaria, in particolare di ispirazione cristiana, – ha osservato Bergoglio – dovrebbe essere il luogo dove si pratica la cura della persona e di cui si possa dire: “Qui non si vedono solo medici e ammalati, ma persone che si accolgono e si aiutano: qui si tocca con mano la terapia della dignità umana“». Il Papa avverte: «Cura e scienza vanno insieme» Si tratta, ha osservato il Pontefice, di mettere «al centro la cura della persona, senza dimenticare ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 18 ottobre 2021) La sanità cattolica è chiamata «a testimoniare coi fatti che non esistono vite indegne o danon rispondono al criterio dell’utile o alle esigenze del». È l’ammonimento lanciato dalnel corso dell’udienza con i membri della Biomedical University Foundation dell’Università Campus Bio-Medico. «Ogni struttura sanitaria, in particolare di ispirazione cristiana, – ha osservato Bergoglio – dovrebbe essere il luogo dove si pratica la cura della persona e di cui si possa dire: “Qui non si vedono soloe ammalati, ma persone che si accolgono e si aiutano: qui si tocca con mano la terapia della dignità umana“». Ilavverte: «Cura e scienza vanno insieme» Si tratta, ha osservato il Pontefice, di mettere «al centro la cura della persona, senza dimenticare ...

Advertising

romaebraica : Come ogni anno @santegidionews a fianco della Comunità Ebraica di Roma nella commemorazione in ricordo della deport… - SecolodItalia1 : Il monito del Papa ai medici: «Nessuna vita è da scartare o indegna perché non risponde al profitto»… - CardelliAc : RT @GiovanniAgost20: Questo volto è un monito e un invito a continuare a guardare negli occhi l'orrore del nazismo. - huge1961 : RT @GiovanniAgost20: Questo volto è un monito e un invito a continuare a guardare negli occhi l'orrore del nazismo. - Veronic73690823 : Questo è lo stato. Che queste immagini siano da monito per tutti. E il resto del mondo è fermo a guardarci..… -