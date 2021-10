Il modello Bari | antitesi di Trieste Il porto dove tutti si vaccinano

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 18 ottobre 2021) A differenza dei porti del nord Italia, l’entrata in vigore dell’obbligo di green pass nei luoghi di lavoro non ha avuto nessun impatto sui sei porti pugliesi. Nessuna protesta, manifestazione, sciopero o assenteismo. Per una sola ragione: qui i portuali sonovaccinati. Il 98 per cento a, a Monopoli il 95, a Brindisi il 94, a Manfredonia il 92, e a Barletta il 98 per cento. Il presidente di questi 5 porti, riuniti nell’Autorità del Mare Adriatico meridionale, è il professor Ugo Patroni Griffi. È in buona parte suo il merito di questo successo: “Abbiamo lavorato sin dall’inizio della pandemia in modo sinergico con i lavoratori, i sindacati e le imprese per garantire la sicurezza sul lavoro: abbiamo subito adottato metodi innovativi come dispositivi di protezione individuale sviluppati dalla Nasa e sistemi di areazione e sanificazione con ...