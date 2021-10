Il missile ipersonico della Cina spaventa gli Usa ed il mondo

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Le capacità militari delle superpotenze si stanno concentrando sui missili balistici ipersonici. Se ne parla da qualche anno, ovvero da quando sono stati eseguiti i primi test per validare le tecnologie utilizzate. Si tratta, in breve, di armi che viaggiano con velocità di molte volte superiori a quella del suono, fino a 15, e che quindi possono raggiungere i bersagli in pochissimo tempo. Ma che, soprattutto, sono ovviamente molto difficili da intercettare e neutralizzare. Dunque la notizia apparsa su diversi quotidiani internazionali e ripresa da testate italiane, ovvero che in agosto uncinese abbia fatto mezzo giro del, non stupisce affatto, mentre suscita effettivamente stupore il fatto che l'intelligence americana sia stata sorpresa dalla riuscita del collaudo dell'ordigno. La...

... ha spiegato che Pechino ha provato di recente non un, ma un veicolo spaziale. 'Una prova di routine - ha sottolineato - per verificare la tecnologia riutilizzabile del veicolo ...In risposta al FT. La Cina ha provato di recente non un, ma un veicolo spaziale. Il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian, in risposta a quanto riportato ieri dal Financial Times su un sospetto test di agosto che ha sorpreso l'...E’ il caso del test del missile ipersonico cinese, la cui avventura, lanciata dal Financial Times e ripresa con commenti dal Corriere della Sera, ha fatto grande scalpore negli ambienti specia ...Il governo cinese risponde alle indiscrezioni riportate dal Financial Times su un sospetto test nucleare ad agosto ...