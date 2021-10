Il missile ipersonico della Cina sorprende gli Usa | perché fa paura

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Durante l’estate laha testato uncogliendo di sorpresa gli Stati Uniti, che sono ancora al lavoro per sviluppare la tecnologia: ecco di cosa si tratta epuò essere una minaccia. Non è certo un segreto che laaspiri a diventare la più grande potenza militare al mondo. La corsa agli armamenti del Dragone va avanti a ritmo serrato ma nemmeno gli Stati Uniti potevano aspettarsi passi avanti tanto rapidi nello sviluppo delle tecnologie offensive. Secondo quanto riportato dal Financial Times sulla base di citazioni anonime, Pechino ha infatti testato lo scorso agosto uncon capacità nucleare. Kevin Frayer/Getty ImagesLa notizia è emersa soltanto ora, cogliendo di sorpresa l’Occidente. La tecnologia ...

