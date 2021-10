“Il Migliore – Marco Pantani”, la storia del leggendario ciclista che ha fatto sognare l’Italia al cinema (Di lunedì 18 ottobre 2021) Arriva al cinema da oggi 18 ottobre “Il Migliore – Marco Pantani”, docufilm di Paolo Santolini dedicato al ciclista scomparso il 14 febbraio 2004. IL Migliore – Marco Pantani racconta dall’interno, con tenerezza ed empatia, l’avventura umana e sportiva del mitico ciclista che ha fatto sognare l’Italia, scalando le montagne con “il cuore nelle gambe e la forza di un leone”. “Il Migliore – Marco Pantani” nelle sale 18 19 e 20 ottobre Non si tratta di un tributo incondizionato a una figura di culto perseguitata dal destino e neppure dell’ennesima inchiesta mirata a far luce sulla vicenda finita in tragedia di Marco ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 18 ottobre 2021) Arriva alda oggi 18 ottobre “Il”, docufilm di Paolo Santolini dedicato alscomparso il 14 febbraio 2004. ILracconta dall’interno, con tenerezza ed empatia, l’avventura umana e sportiva del miticoche ha, scalando le montagne con “il cuore nelle gambe e la forza di un leone”. “Il” nelle sale 18 19 e 20 ottobre Non si tratta di un tributo incondizionato a una figura di culto perseguitata dal destino e neppure dell’ennesima inchiesta mirata a far luce sulla vicenda finita in tragedia di...

