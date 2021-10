Il meteo in Campania: le previsioni per lunedì 18 ottobre (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutilunedì variabile in Campania ma senza minacce di pioggia. Ecco le previsioni per le prossime 24 ore: Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata, la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2832m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata, la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2795m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutivariabile inma senza minacce di pioggia. Ecco leper le prossime 24 ore: Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata, la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2832m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allertapresente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata, la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2795m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta ...

