Il Manager di Quartararo sul 2022: “I rivali saranno Marquez, Bagnaia e Martin” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Al termine della sua poco fortunata parabola agonistica, Eric Mahé si è dedicato alle carriere di diversi piloti francesi, tra cui Randy De Puniet, Jules Cluzel, Loris Baz e Fabio Quartararo. E proprio il centauro Yamaha di MotoGP è la stella più splendente della sua scuderia, dato che a tre gare dal termine del campionato sembra aver messo definitivamente le mani sul mondiale. Il Manager transalpino ha voluto ripercorrere la carriera del ‘Diablo’: “Nel 2019 era un debuttante e ha lottato contro Marc Marquez in sella a una moto spec-B. Per capire a fondo il suo potenziale, bisogna guardare a quella stagione e non al 2020. Lo scorso anno non è andata bene e conosco bene i motivi”. Mahé ha escluso che Quartararo abbia svoltato in questo 2021 grazie all’aiuto di uno psicologo: “No, sinceramente non credo abbia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 18 ottobre 2021) Al termine della sua poco fortunata parabola agonistica, Eric Mahé si è dedicato alle carriere di diversi piloti francesi, tra cui Randy De Puniet, Jules Cluzel, Loris Baz e Fabio. E proprio il centauro Yamaha di MotoGP è la stella più splendente della sua scuderia, dato che a tre gare dal termine del campionato sembra aver messo definitivamente le mani sul mondiale. Iltransalpino ha voluto ripercorrere la carriera del ‘Diablo’: “Nel 2019 era un debuttante e ha lottato contro Marcin sella a una moto spec-B. Per capire a fondo il suo potenziale, bisogna guardare a quella stagione e non al 2020. Lo scorso anno non è andata bene e conosco bene i motivi”. Mahé ha escluso cheabbia svoltato in questo 2021 grazie all’aiuto di uno psicologo: “No, sinceramente non credo abbia ...

