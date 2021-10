Il lunedì del Green pass e la battaglia per la revoca entro fine anno: «Ma serve il 90% di vaccinati» (Di lunedì 18 ottobre 2021) Oggi è il primo lunedì di lavoro con il Green pass. E mentre c’è chi auspica la revoca della Certificazione Verde Covid-19 entro novembre o per la fine dell’anno, gli esperti dicono che la soglia di vaccinati da raggiungere si è alzata al 90% prima di eliminarlo. Intanto i certificati hanno superato quota 100 milioni. Con un’accelerazione proprio a cavallo dell’entrata in vigore dell’obbligo per i lavoratori: 2,5 milioni i pass emessi tra giovedì e sabato. Di questi, 1,8 milioni derivano da tamponi. E la macchina dei test sarà messa sotto stress in settimana, vista la grande richiesta e la loro breve validità (48 ore). Già ieri code si sono formate in diverse farmacie. E al di là delle proteste ancora in atto, come ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 ottobre 2021) Oggi è il primodi lavoro con il. E mentre c’è chi auspica ladella Certificazione Verde Covid-19novembre o per ladell’, gli esperti dicono che la soglia dida raggiungere si è alzata al 90% prima di eliminarlo. Intanto i certificati hsuperato quota 100 milioni. Con un’accelerazione proprio a cavallo dell’entrata in vigore dell’obbligo per i lavoratori: 2,5 milioni iemessi tra giovedì e sabato. Di questi, 1,8 milioni derivano da tamponi. E la macchina dei test sarà messa sotto stress in settimana, vista la grande richiesta e la loro breve validità (48 ore). Già ieri code si sono formate in diverse farmacie. E al di là delle proteste ancora in atto, come ...

Advertising

reportrai3 : Il caso Astrazeneca. Il disastro nella comunicazione, l'impatto sulla campagna vaccinale, i veri costi per l’Italia… - sportmediaset : Le notizie del giorno ?? ?? Napoli-Torino 1-0: Spalletti resta solo in vetta alla classifica - RaiCultura : Da lunedì #18ottobre alle 21.10 su, e dal #25ottobre su @RaiScuola in lingua inglese, una nuova campagna di comunic… - bassairpinia : ALMANACCO DEL GIORNO. Lunedí, 18 Ottobre 2021 - - Giammaria_ : @VeronicaCiviero WhatsApp continua a non andare. Non è stato pubblicato in orario il corso sul Coding su Learnn. Or… -

Ultime Notizie dalla rete : lunedì del Il lunedì del Green pass e la battaglia per la revoca entro fine anno: "Ma serve il 90% di vaccinati" Il lunedì del certificato Intanto, spiega Repubblica , ci sono ancora dubbi sul numero delle persone che richiederanno il test a partire da questa mattina. Per farsi un'idea si osservano i dati dei ...

Estradato negli USA il diplomatico venezuelano Alex Saab La portavoce del Dipartimento di giustizia nordamericano, Nicole Navas Oxman, ha detto che Saab comparirà già lunedì 18 davanti a una corte di Miami, e ha espresso gratitudine e ammirazione al ...

Meteo: NUOVA SETTIMANA con Ribaltone, da Lunedì Tiepido Anticiclone, poi Intensa PERTURBAZIONE. Le Previsioni iLMeteo.it Ilcertificato Intanto, spiega Repubblica , ci sono ancora dubbi sul numero delle persone che richiederanno il test a partire da questa mattina. Per farsi un'idea si osservano i dati dei ...La portavoceDipartimento di giustizia nordamericano, Nicole Navas Oxman, ha detto che Saab comparirà già18 davanti a una corte di Miami, e ha espresso gratitudine e ammirazione al ...