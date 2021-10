Il Governo lavora alla Manovra. Pensioni: ipotesi Quota 102, fase transitoria per due anni (Di lunedì 18 ottobre 2021) Una stretta anti - furbetti sul reddito di cittadinanza, nuovi meccanismi per l'uscita anticipata per le Pensioni, magari passando a " Quota 102 " - un'idea sulla quale ancora non c'è accordo - una ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 18 ottobre 2021) Una stretta anti - furbetti sul reddito di cittadinanza, nuovi meccanismi per l'uscita anticipata per le, magari passando a "102 " - un'idea sulla quale ancora non c'è accordo - una ...

Legge di bilancio, verso approvazione DPB domani in Cdm Nella Nadef il governo si è, infatti, impegnato ad avviare la prima fase della riforma dell'Irpef e degli ammortizzatori sociali e a mettere a regime l'assegno unico universale. Al tema lavora il ...

Il Governo lavora alla Manovra. Ipotesi Quota 102, fase transitoria per due anni Agenzia ANSA Lepore vara la squadra di governo del Comune di Bologna e Città metropolitana Oggi, 18 ottobre alle ore 15 presso Palazzo Malvezzi, sede della Città metropolitana, il Sindaco Matteo Lepore ha annunciato la squadra di governo che lavorerà in un’ottica di integrazione metropolita ...

