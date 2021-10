Il film “Futura” di Pietro Marcello, Francesco Munzi e Alice Rohrwacher ospite ad Alice nella Città (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il film Futura di Pietro Marcello, Francesco Munzi e Alice Rohrwacher, presentato in prima mondiale alla Quinzaine des Réalisateurs di Cannes, sarà ospite in prima nazionale alla XIX edizione di Alice nella Città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, in programma dal 14 al 24 ottobre 2021. Futura, prodotto da Avventurosa con Rai Cinema, arriverà nei cinema italiani per un evento di tre giorni, il 25, 26, 27 ottobre e sarà distribuito da Luce CineCittà. Futura è un’inchiesta collettiva svolta da Pietro ... Leggi su tpi (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ildi, presentato in prima mondiale alla Quinzaine des Réalisateurs di Cannes, saràin prima nazionale alla XIX edizione di, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, in programma dal 14 al 24 ottobre 2021., prodotto da Avventurosa con Rai Cinema, arriverà nei cinema italiani per un evento di tre giorni, il 25, 26, 27 ottobre e sarà distribuito da Luce Cineè un’inchiesta collettiva svolta da...

