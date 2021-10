Il fascista Bolsonaro ha tagliato 95 milioni di euro al Ministero della Scienza (Di lunedì 18 ottobre 2021) Jair Bolsonaro ha firmato una legge che sottrae quasi 95 milioni di euro al Ministero della Scienza, della tecnologia e dell'innovazione, con un taglio del 90% delle risorse disponibili. La ... Leggi su globalist (Di lunedì 18 ottobre 2021) Jairha firmato una legge che sottrae quasi 95dialtecnologia e dell'innovazione, con un taglio del 90% delle risorse disponibili. La ...

