Il centrodestra sconfitto e deluso, non solo per la batosta di Roma (Di lunedì 18 ottobre 2021) AGI - Il centrodestra perde le Comunali d'autunno. Nelle grandi città al voto, la coalizione formata da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia riesce a ri-eleggere soltanto il sindaco di Triestre uscente, Roberto Dipiazza, vittorioso al ballottaggio, mentre perde con venti punti di distacco a Torino e Roma, dopo la sconfitta al primo turno a Milano, Napoli e Bologna. Non basta la vittoria netta alle Regionali in Calabria a placare la delusione. Male, i ballottaggi, anche a Latina, città dell'uomo forte di Matteo Salvini, in Lazio, Claudio Durigon, e a Varese, la 'Betlemme' leghista che gli 'ex lumbard' puntavano a riconquistare stoppando la riconferma del sindaco dem uscente, Davide Galimberti, eletto nel 2016 dopo 23 di governo leghista. Salvini parla da Catanzaro, dove vola per incontrare Antonino Spirlì e gli eletti della Lega in Regione. "Noi ... Leggi su agi (Di lunedì 18 ottobre 2021) AGI - Ilperde le Comunali d'autunno. Nelle grandi città al voto, la coalizione formata da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia riesce a ri-eleggere soltanto il sindaco di Triestre uscente, Roberto Dipiazza, vittorioso al ballottaggio, mentre perde con venti punti di distacco a Torino e, dopo la sconfitta al primo turno a Milano, Napoli e Bologna. Non basta la vittoria netta alle Regionali in Calabria a placare la delusione. Male, i ballottaggi, anche a Latina, città dell'uomo forte di Matteo Salvini, in Lazio, Claudio Durigon, e a Varese, la 'Betlemme' leghista che gli 'ex lumbard' puntavano a riconquistare stoppando la riconferma del sindaco dem uscente, Davide Galimberti, eletto nel 2016 dopo 23 di governo leghista. Salvini parla da Catanzaro, dove vola per incontrare Antonino Spirlì e gli eletti della Lega in Regione. "Noi ...

Advertising

fattoquotidiano : Conegliano, la guerra interna al centrodestra vede il trio Salvini-Meloni-Zaia sconfitto da Forza Italia e Brugnaro - baronepellacani : Il centrodestra sconfitto e deluso, non solo per la batosta di Roma. - fisco24_info : Il centrodestra sconfitto e deluso, non solo per la batosta di Roma: AGI - Il centrodestra perde le Comunali d'autu… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Conegliano, la guerra interna al centrodestra vede il trio Salvini-Meloni-Zaia sconfitto da Forza Italia e Brugnaro ht… - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Letta non sta nella pelle. Il leader del #Pd parla di vittoria trionfale che rafforza il Governo. La #Meloni invece min… -