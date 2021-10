Il centrodestra crolla ovunque. Da Roma a Torino, la sinistra fa (quasi) en plein (Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma, 18 ott – Il risultato dei ballottaggi suggella il collo del centrodestra a queste elezioni amministrative. Quello che sta emergendo dagli exit poll è un dato schiacciante e a questo punto incontrovertibile: il centrosinistra si aggiudica anche Roma e Torino. Dopo Milano, Bologna e Napoli, perse nettamente al primo turno, il centrodestra potrà accontentarsi forse di una risicata vittoria a Trieste con la conferma del sindaco uscente Roberto Dipiazza. Il centrosinistra fa en plein Senza alcun dubbio la sconfitta più pesante è però quella rimediata nella capitale, dove Roberto Gualtieri stacca di circa venti punti percentuali l’avversario Enrico Michetti: 59% per il primo contro il 40% del secondo. Gualtieri già festeggia: “Grazie ai ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 18 ottobre 2021), 18 ott – Il risultato dei ballottaggi suggella il collo dela queste elezioni amministrative. Quello che sta emergendo dagli exit poll è un dato schiacciante e a questo punto incontrovertibile: il centrosi aggiudica anche. Dopo Milano, Bologna e Napoli, perse nettamente al primo turno, ilpotrà accontentarsi forse di una risicata vittoria a Trieste con la conferma del sindaco uscente Roberto Dipiazza. Il centrofa enSenza alcun dubbio la sconfitta più pesante è però quella rimediata nella capitale, dove Roberto Gualtieri stacca di circa venti punti percentuali l’avversario Enrico Michetti: 59% per il primo contro il 40% del secondo. Gualtieri già festeggia: “Grazie ai ...

