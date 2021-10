Ieri scaricati quasi mezzo milione di Green Pass. Oltre 1,2 milioni in più le dosi di vaccino anti-Covid somministrate la scorsa settimana (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sono stati 437mila i Green Pass scaricati solo Ieri, dopo l’entrata in vigore dell’obbligo della certificazione verde nei luoghi di lavoro (leggi l’articolo). Si tratta di Oltre 150mila Green Pass in più rispetto alle Passate domeniche. In totale finora sono stati 101.033.192 quelli scaricati in Italia. Ieri, Oltre 261 mila da chi ha fatto il tampone, 174 mila dai vaccinati, Oltre 1.500 dai guariti. Sono 87,5 milioni (su un totale di quasi 100 milioni di dosi fornite alle Regioni) le dosi di vaccino somministrate questa mattina – pari a +1,2 milioni ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sono stati 437mila isolo, dopo l’entrata in vigore dell’obbligo della certificazione verde nei luoghi di lavoro (leggi l’articolo). Si tratta di150milain più rispetto alleate domeniche. In totale finora sono stati 101.033.192 quelliin Italia.261 mila da chi ha fatto il tampone, 174 mila dai vaccinati,1.500 dai guariti. Sono 87,5(su un totale di100difornite alle Regioni) lediquesta mattina – pari a +1,2...

