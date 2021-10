Icardi Wanda Nara, rivelato il messaggio che ha causato la rottura: i dettagli (Di lunedì 18 ottobre 2021) El Clarin ha rivelato il messaggio che avrebbe causato la rottura tra Icardi e Wanda Nara: i dettagli Continuano a inseguirsi le voci sul litigio tra Mauro Icardi e Wanda Nara; secondo quanto riportato da il Clarin, che ha provato a ricostruire quanto accaduto, sarebbe stato tutto scatenato da un messaggio dell’attaccante ad un’altra donna. Wanda Nara, sarebbe infatti venuta a conoscenza di un messaggio ricevuto da Icardi, inviato da Eugenia Suarez che recitava: «Vorrei incontrarti in discoteca, in una parte del mondo dove nessuno ti conosce». La crisi tra l’attaccante del PSG e il suo procuratore sembrerebbe non ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) El Clarin hailche avrebbelatra: iContinuano a inseguirsi le voci sul litigio tra Mauro; secondo quanto riportato da il Clarin, che ha provato a ricostruire quanto accaduto, sarebbe stato tutto scatenato da undell’attaccante ad un’altra donna., sarebbe infatti venuta a conoscenza di unricevuto da, inviato da Eugenia Suarez che recitava: «Vorrei incontrarti in discoteca, in una parte del mondo dove nessuno ti conosce». La crisi tra l’attaccante del PSG e il suo procuratore sembrerebbe non ...

