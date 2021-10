Icardi-Juventus, l’argentino di nuovo in Italia ma non a Torino: clamoroso risvolto di mercato (Di lunedì 18 ottobre 2021) Wanda Nara smuove il mercato per Icardi Colpo di scena nella vita prima di Mauro Icardi che ancora una volta potrebbe influenzare il suo futuro. L’attaccante argentino, per ora militante al PSG, potrebbe ritornare al centro del mercato Italiano a causa di uno nuovo terremoto nella sua relazione con Wanda Nara. Sabato sera la showgirl, moglie dell’attaccante ex Sampdoria e Inter, avrebbe accusato il compagno tramite Instagram di tradimento. Prese le figlie, la moglie di Icardi avrebbe preso il primo aereo per Milano, per allontanarsi dal marito. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, dall’Atalanta può arrivare un rinforzo per la fascia Nonostante la punta argentina abbia ribadito più volte la sua volontà di rimanere a Parigi, la ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Wanda Nara smuove ilperColpo di scena nella vita prima di Mauroche ancora una volta potrebbe influenzare il suo futuro. L’attaccante argentino, per ora militante al PSG, potrebbe ritornare al centro delno a causa di unoterremoto nella sua relazione con Wanda Nara. Sabato sera la showgirl, moglie dell’attaccante ex Sampdoria e Inter, avrebbe accusato il compagno tramite Instagram di tradimento. Prese le figlie, la moglie diavrebbe preso il primo aereo per Milano, per allontanarsi dal marito. LEGGI ANCHE: Calcio, dall’Atalanta può arrivare un rinforzo per la fascia Nonostante la punta argentina abbia ribadito più volte la sua volontà di rimanere a Parigi, la ...

Advertising

notjumped : Se Icardi l'1 Luglio 2022 non sta a Torino c'è qualcosa di profondamente sbagliato nella Juventus, non voglio sentire ragioni - infoitsport : Calciomercato Juventus, il mistero Icardi si infittisce: cos’è successo - gilnar76 : Mercato Juve: non solo Icardi. Tutti i nomi per rinforzare l’attacco #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - interliveit : ? Mauro #Icardi all'#Inter? ? Macché: su di lui #Juventus e #Milan, possibile anche lo scambio con #Aguero a genna… - gilnar76 : Icardi Juve: colpo di scena! Cherubini beffato? Contatto con l’ex compagno #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… -