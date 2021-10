I problemi cronici della difesa europea e la strada obbligata verso il federalismo (Di lunedì 18 ottobre 2021) La presidente della Commissione Ursula von der Leyen sembra intenzionata a far di tutto per concretizzare l’ipotesi di una forza di difesa unitaria europea composta da almeno 1.500 militari (in un primo momento si parlò di 5.000). Anche in Italia pare esserci un diffuso consenso verso l’ipotesi di un esercito comune e in questo senso si è espresso recentemente il presidente del Consiglio, Mario Draghi, come prima di lui lo aveva fatto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Alcuni politici di varia provenienza hanno fatto loro eco. Chi scrive è da lungo tempo favorevolissimo a questa ipotesi ma, nei fatti, la strada della realizzazione di un esercito europeo sembra lastricata più da ostacoli che da concretezza. Parlare di una forza così ridotta potrebbe ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 18 ottobre 2021) La presidenteCommissione Ursula von der Leyen sembra intenzionata a far di tutto per concretizzare l’ipotesi di una forza diunitariacomposta da almeno 1.500 militari (in un primo momento si parlò di 5.000). Anche in Italia pare esserci un diffuso consensol’ipotesi di un esercito comune e in questo senso si è espresso recentemente il presidente del Consiglio, Mario Draghi, come prima di lui lo aveva fatto il presidenteRepubblica, Sergio Mattarella. Alcuni politici di varia provenienza hanno fatto loro eco. Chi scrive è da lungo tempo favorevolissimo a questa ipotesi ma, nei fatti, larealizzazione di un esercito europeo sembra lastricata più da ostacoli che da concretezza. Parlare di una forza così ridotta potrebbe ...

